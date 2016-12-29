Duterte: Suç işleyenleri helikopterden atarım

Duterte, ABS-CBN haber kanalına verdiği röportajda, "Eğer yolsuzluk yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." dedi.

Vadettiği mali yardımları çalanların, kim olursa olsun helikopter cezasına çarptırılacağını söyleyen Duterte, "Bunu daha önce yaptım, neden bir daha yapmayayım ki?" diye konuştu.

Duterte, helikopterden attığı kurban ya da kurbanlarının, rehin tuttukları kişiyi öldürenler olduğunu ileri sürdü ancak olayın ne zaman ya da nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Rodrigo Duterte, belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti. Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasınız?" demek istediğini savunan Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onları öldürebileyim." demişti.

Devlet başkanı seçilmeden önce Davao'da 20 yıl belediye başkanlığı yapan Duterte, hakkında Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. Duterte, geçen yıl yaptığı açıklamada da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan en az üç kişiyi öldürdüğünü belirtmişti.

Devlet Başkanı Duterte'nin sözlerine açıklık getiren Devlet Başkanlığı Haberleşme Bürosu Sekreteri Martin Andanar ise "Duterte'nin söylediklerini ciddiye almalıyız ama genel anlamıyla değil." ifadelerini kullanarak Duterte'nin katil olmadığını, konuşma tarzının bu olduğunu dile getirmişti.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.