Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Duterte: Suç işleyenleri helikopterden atarım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aşağı atmakla tehdit etti.

  • ANKARA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Duterte, ABS-CBN haber kanalına verdiği röportajda, "Eğer yolsuzluk yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." dedi.

Vadettiği mali yardımları çalanların, kim olursa olsun helikopter cezasına çarptırılacağını söyleyen Duterte, "Bunu daha önce yaptım, neden bir daha yapmayayım ki?" diye konuştu.

Duterte, helikopterden attığı kurban ya da kurbanlarının, rehin tuttukları kişiyi öldürenler olduğunu ileri sürdü ancak olayın ne zaman ya da nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Rodrigo Duterte, belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti. Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasınız?" demek istediğini savunan Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onları öldürebileyim." demişti.

Devlet başkanı seçilmeden önce Davao'da 20 yıl belediye başkanlığı yapan Duterte, hakkında Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. Duterte, geçen yıl yaptığı açıklamada da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan en az üç kişiyi öldürdüğünü belirtmişti.

Devlet Başkanı Duterte'nin sözlerine açıklık getiren Devlet Başkanlığı Haberleşme Bürosu Sekreteri Martin Andanar ise "Duterte'nin söylediklerini ciddiye almalıyız ama genel anlamıyla değil." ifadelerini kullanarak Duterte'nin katil olmadığını, konuşma tarzının bu olduğunu dile getirmişti.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Öğretmen dehşeti kamerada! Tekme tokat...

Öğretmen dehşeti kamerada! Tekme tokat...

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

Aardwark'ın köpekle arkadaşlığı

Aardwark'ın köpekle arkadaşlığı

Kar tatili ilan edilen şehirler

Kar tatili ilan edilen şehirler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA