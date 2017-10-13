Duterte'den AB diplomatlarına, 'ülkeyi terk etmeleri' tehdidi

Duterte, İnsan Hakları İzleme Örgütünün geçen hafta "Filipinler'deki insan hakları ihlallerinin ekonomik yaptırımlara neden olacağı ve ülkenin 47 üyeli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çıkarılabileceği", ülkesini ziyaret eden İlerici İttifak ve Avrupa Sosyalistler Partisinin 7 üyesinin "Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarındaki ölümlerin durdurulması, aksi halde ticari yaptırımlar olacağına" ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bir açılışta konuşan Duterte, "Bizi kovmak mı istiyorsunuz? Deneyin. Rusya, Çin ve ASEAN ülkelerinin geri kalanlarının buna izin vereceğini mi düşünüyorsunuz?" diye konuştu.

"Diplomatik kanalları yarın kesebiliriz. Hepiniz ülkemi, 24 saat içinde terk edin. Filipinler'i çantada keklik sayıyor olmalısınız." diyen Duterte, kimsenin, ABD'nin bile kendilerine ne yapılması gerektiğini dikte etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Devlet Başkanı Duterte, "Bize para veriyor, sonra ülkemizde neler yapılmalı, neler olmalı bunu dikte etmeye çalışıyorsunuz." dedi.

Diğer yandan AB Filipinler Büyükelçisi Franz Jessen de İlerici İttifak'ın ziyaretinin bir AB misyonu olmadığına dair açıklama yayımladı.

"AB, bu ziyaretin bir parçası ya da planlayıcısı değildi." ifadesi kullanılan açıklamada, ziyarette açıklanan görüşlerin AB'nin görüşlerini yansıtmadığı kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, yaptığı açıklamada, Duterte'nin "24 saat içinde ülkeyi terk edin" ifadelerinin, İlerici İttifak diplomatlarına yönelik olduğunu söyledi.

Abella, "Devlet Başkanımız uzun süredir, iç işlerimize bu yersiz müdahaleleri tolere etti, bağımsız egemen devletimizin bütünlüğünü ve itibarını korumak adına bu müdahalelerin durmasına karar verdi." dedi.

Duterte 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle itham ediyor.