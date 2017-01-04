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Duterte'nin uyuşturucuyla savaşı...

30 Haziran'da göreve gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele yöntemleri dünyada şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı bir konuşmada ''Ben bir katil değilim. Bir vatandaşımı kanlar içinde yerde yatarken görmek benim de hoşuma gitmiyor ama suçlular cezalarını çekmeli.'' diyen Duterte ülkesindeki uyuşturucu mafyalarına karşı daha sert önlemler almakta kararlı. Son konuşmasında Filipinler'de uyuşturucu trafiği durana kadar mücadeleyi devam ettireceğini açıklayan Duterte, sakin bir Noel ve yılbaşı geçirmek isteyenlerin uyuşturucu ticaretini durdurmak için kendisine yardım etmesini istemişti.

"BİZZAT BEN ÖLDÜRDÜM"

Devlet başkanı olmadan önce Filipinler'in en kalabalık üçüncü şehri olan Davao'nun belediye başkanlığını yürüten Duterte, bir başka konuşmasında da belediye başkanı olduğu dönemde polislerin cesaretini artırmak için bizzat kendisinin suçlulardan bazılarını öldürdüğünü söylemişti. Polislere ''Bunu ben yapabiliyorsam siz neden yapamayasınız?'' diyen Duterte'nin konuşması bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşlarının hukuk kurallarının dışına çıkmama çağrılarına ''Kusura bakmayın, bunu yapmaya niyetim yok'' cevabı veren Duterte polislerin uyuşturucu mafyalarıyla savaşlarında daha sert olması gerektiğini de savunmuştu.

BİLANÇO ÇOK AĞIR

Rodrigo Duterte'nin göreve gelir gelmez başladığını ilan ettiği ve kısa sürede ülke çapında etkisini gösteren uyuşturucu ve mafyayla mücadele operasyonları hâlâ devam ediyor. Yetkililer operasyonlar kapsamında bugüne kadar 2000'in üzerinde mafya üyesinin çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü duyururken insan hakları örgütleri bu sayının 3000'in üzerinde olduğunu iddia ediyor.

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