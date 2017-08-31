Ecstacy tedavi amaçlı kullanılacak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Başkanlığı (FDA) tartışmalı bir karara imza atarak ectasy olarak bilinen uyuşturucu hapların post travmatik stres bozukluklarının tedavisi için “çığır açıcı” olduğunu açıkladı.

Bu sayede ilacın farmasötik onayı daha kolay çıkarılabilecek.

Psychedelic Çalışmalar için Multidisipliner Birliği (MAPS), FDA'nın geçtiğimiz hafta verdiği kararı açıklayarak, "Faz 3" denemelerinin ikisinde ilerleyebilecek.

Bu çalışmaların amacı ilacın post travmatik stres bozukluklarından muztarip olanları tedavi etmek için ne kadar etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirlemektir. İlacın önümüzdeki yılda 200-300 kişinin üzerinde test edileceği öğrenildi.

İlk denemeler ABD, Kanada ve İsrail'de yapılacak ve MAPS, testlerin Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi umuduyla Avrupa İlaç Ajansı ile görüşmeler yapmayı planlıyor.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden olan Imperial College London'dan nöropsikofarmakolog David Nutt'ın konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu büyük bir bilimsel adım değil. 40 yıldır bu tür uyuşturucu maddelerin ilaç olduğu açıktı, ancak bunun kabul edilmesi büyük bir adımdır" dedi.