Son Dakika... El Bab kuşatma altında

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejimine bağlı güçlerin DEAŞ’ın Halep’e geçişini kolaylaştıran yolu kesmesinin ardından El Bab’ın tamamen kuşatma altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “El Bab, güneyden rejim güçleri, doğu, batı ve kuzeyden de Türk askerleri ve muhalifler tarafından tamamen kuşatma altında” denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, kuşatmanın rejim güçleri ve milislere bağlı güçlerin DEAŞ militanlarının El Bab ve Rakka arasında kullandığı yolu kesmesinin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor. Harekatın 167'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 256 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı.

Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargah binası ve 2 kontrol noktası imha edildi. Gün içinde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 8 terör örgütü mensubu yaralandı. Harekatta bugüne kadar, 3 bin 704 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.