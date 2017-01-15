El Bab’ın doğusunda bombalı saldırı
El Bab’ın doğusunda DEAŞ’a ait olduğu ifade edilen bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda çoğu sivil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.
- HALEP (İHA)
Suriye’de El Bab’ın doğusunda bulunan Jeb Al-Barazi ve Enifiye köyünde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı DEAŞ’a ait olduğu ifade edilen bombalı bir araç gerçekleştirildi. Elde edilen ilk bilgilere göre, patlamada çoğu sivil ve çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.
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