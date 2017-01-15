Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

El Bab’ın doğusunda bombalı saldırı

El Bab’ın doğusunda DEAŞ’a ait olduğu ifade edilen bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda çoğu sivil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

  • HALEP (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’de El Bab’ın doğusunda bulunan Jeb Al-Barazi ve Enifiye köyünde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı DEAŞ’a ait olduğu ifade edilen bombalı bir araç gerçekleştirildi. Elde edilen ilk bilgilere göre, patlamada çoğu sivil ve çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na büyük öfke

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na büyük öfke

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

Sabri gol attı, sosyal medya yıkıldı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA