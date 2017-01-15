El Bab’ın doğusunda bombalı saldırı

PÖH sözlü mülakat ne zaman? Polis Özel Harekat sonuçları açıklandı mı?

Polis Özel Harekat (PÖH) sözlü mülakat ne zaman? Polis Özel Harekat sonuçları açıklandı mı? bu soruların cevabı on binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. PÖH fiziki yeterlilik mülakatları 16 Ocak Pazartesi tamamlanacak. Özel Harekat seçmelerinde sözlü mülakat ise ileri bir tarihte yapılacak. Fiziki yeterliliği geçenler şimdi sözlü mükalat tarihilerini merak ediyor. PÖH sonuçları ve mülakat tarihleriyle ilgili bilgiler haberimizde.