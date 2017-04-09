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En çok kahveyi Finliler içiyor

Alman piyasa araştırma kurumu Statista tarafından Avrupa'nın 30 ülkesinde yapılan araştırmada, en çok kahve içenlerin kuzey Avrupalılar olduğu ve listenin başında kişi başına yıllık 10.35 kilogram kahve ile Finlilerin geldiği ortaya çıktı.

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16. yüzyılda Türkler sayesinde kahve ile tanışan Avrupalılar, kahve tiryakisi haline geldi. Alman piyasa araştırma kurumu Statista tarafından Avrupa'nın 30 ülkesinde yapılan araştırmada, 5.5 milyon nüfusa sahip olan Finlandiya'da ortalama yıllık bin 310 bardak kahve içildiği belirlendi. İkinci sırada yer alan 16.8 milyon nüfuslu Hollanda'da halkın yıllık ortalama  9,58 kilogram kahve tükettiği belirlendi. Sırasıyla 9.40 kilogram kahve tüketimiyle İsveç, 8.16 kilogram kahve tüketimi ile Danimarka, 7,76 kilogram kahve ile Norveç, 7,33 kilogram ile Avusturya da listede yerini aldı. Kahve çeşitliliğiyle bilinen İtalya ise 6,65 kilogram kahve ile yedinci sırada yer aldı. Dünyanın en çok hazır kahve ihraç eden ülkesi Almanya 6,65 kilogram ile sekizinci sırada yer aldı.  
 
Listenin son beşinde yer alan ülkelerden ise kahve yerine çayı tercih eden İngilizler yıllık 3,61 kilogram kahve tüketirken, Bulgarlar 3,33 kilogram ve Romanyalılar ise 2.51 kilogram kahve tüketimiyle en alt sırada yer aldı. 
 
Sıcak içecek pazarında ciddi bir artışın yaşandığına dikkati çeken Statista, pazarın yüzde 85'ine kahvenin sahip olduğunu açıkladı.

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