En işlek cadde araçlarla beraber çöktü
Hindistan'da yolun ortasında meydana gelen çökme yolculara korku dolu anlar yaşattı.
- star.com.tr
Hindistan'ın Chennai şehrinde en işlek caddelerinden birinde meydana gelen çökme şoke etti. Dün meydana gelen olayda yerin altında yapılan metro çalışmasından dolayı yol çöktü. Çökme sonucu yolcu otobüsü oluşan çukura düştü. Kimsenin yaralanmadığı kazada çukura düşen otobüs vinç yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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