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En tatlı meslek

Dünyanın büyük çikolata markalarını üreten Mondelez International şirketinde açılan yeni iş pozisyonu, çikolata-kolikleri oldukça sevindirecek.

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Cadbury, Milks, Prince ve Oreo gibi çikolata markalarını bünyesinde barından şirket profesyonel olarak çikolata tadacak bir eleman arıyor. ‘Çikolata çeşnicisi’ olarak başlayacak elemanın yeni ürünleri tadıp geliştirilmesine yardım edecek. İngiltere’nin Reading kentindeki şirket binasında işe başlayacak eleman sade salı-per- şembe günleri 12.15 -14.45 saatleri arasında çalışacak. Şirket verdiği ilanda elemanın ürünleri çok iyi tanımlayabilmesi için geniş bir sözcük darağacına ihtiyacı olduğunu belirtti. 

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