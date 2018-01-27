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Endonezya Ulema Meclisi Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Endonezya’nın en büyük İslami organizasyonlarından MUI, Türkiye'nin bölgede teröristlerle savaştığını vurgulayarak, TSK'nın Afrin bölgesine yönelik harekatına destek verdi.

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Endonezya Ulema Meclisi Başkan Yardımcısı Yunahar İlyas, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendini PYD/PKK tehdidine karşı koruma hakkına sahip olduğunu ve egemenliğini korumada operasyondan başka seçeneğin kalmadığını belirterek, Türkiye'nin bölgede teröristlerle savaştığını ifade etti.

Türkiye için dua ettiğini dile getiren İlyas, Türkiye'nin İslam ülkelerinin daima destekçisi olduğunu ve kendilerinin de Türkiye’yi her zaman için desteklediğini söyledi.

İlyas ayrıca ABD’nin PYD/PKK'ya destek verdiği ve bu konuda iki yüzlü olduğu, Türk hükümetinin ABD’ye dikkat etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kürt halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daima desteklediğini ve bunu da bizzat İstanbul'da katıldığı toplantıda gördüğünü anımsatan İlyas, Türkiye ile Kürt halkı arasında bir savaş olmadığını vurguladı.

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