Erbil’e sıkıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gayrimeşru bir şekilde gerçekleştirdiği sözde bağımsızlık referandumuna karşı Irak güvenlik güçlerinin başlattığı Kerkük operasyonu, Türkmen kentiyle sınırlı kalmadı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı Peşmergeler’in mevzilerini terk etmesi ile birlikte önceki gün 12 saatte Kerkük’te hâkimiyeti sağlayan Irak ordusu, dün de Sincar, Mahmur, Bay Hasan Petrol Sahası, Dakuk, Hanekin, Mahmur, Başika, Dibis ve Musul-Erbil yolunu ele geçirdi. Böylece, ‘tartışmalı bölgeler’ statüsünde olan yerler Bağdat merkezi yönetimine bağlanmış oldu.

KDP’LİLER DE KAÇTI

Kerkük operasyonu kapsamında askeri hareketliliği sürdüren Irak ordusu ve Haşdi Şabi, dün sabah saatlerinde ilk olarak kuzeyde yer alan Sincar’a ilerledi. Bölgedeki Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, eşit güç dengesine sahip olmadıkları için kenti Irak ordusuna teslim ettiklerini duyurdu. Kent merkezine Irak bayrağı diken askerler, terör örgütü PKK unsurlarını da dağlık bölgelerde sıkıştırarak Suriye sınırına ulaştı. Benzer bir durum Musul’un güneydoğusundaki Mahmur’da da yaşandı. Haşdi Şabi’nin sabahın erken saatlerinde ilçenin girişinde konuşlanması ile telaşa kapılan KDP’li Peşmergeler bölgeyi dakikalar içerisinde teslim etti. Böylece Kerkük’te cepheden kaçan KYB’lileri ‘ihanetle’ suçlayan KDP’liler de Bağdat karşısında benzer bir yolu tercih etmiş oldu.

HENDEKLİ KORUMA

Mahmur’un ardından Başika, Dakuk, Dibis ve Kerkük’teki Bay Hasan Petrol Sahası’nda da denetimi sağlayan Irak ordusu, güneydeki Hanekin’e de girdi ve IKBY ile İran arasındaki Pervezhan Sınır Kapısı’na Haşdi Şabi’yi konuşlandırdı. Gelişme sonrası açıklama yapan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Racih el-Musevi, Türkiye ve İran hükümetlerine askeri hareketliliğe dair sürekli bilgi verdiklerini belirtti. Öte yandan, ilhak ettiği Kerkük’ü kaybeden Peşmerge, Erbil-Kerkük karayolu üzerinde hendek kazmaya başladı. Peşmerge güçlerinin, Erbil’den yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol noktalarında mevzilerini güçlendirdikleri ve yol boyunca konuşlandıkları görüldü.