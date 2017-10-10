Erbil’i saf dışı bırakacak onarım
Irak’ta Bağdat hükümeti, gayrimeşru referandum düzenleyerek bölgedeki gerilimi artıran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) karşı petrol kartını kullanmaya hazırlanıyor.
Irak Petrol Bakanı Cebbar El Luaybi’nin, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılarak petrol ihracatının yeniden başlatılması talimatı verdiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘Kerkük petrol boru hattının Selahaddin ve Musul kentlerinden geçerek Türkiye’nin Ceyhan limanına yapılan petrol ihracatının yeniden başlatılacağı’ ifade edildi.
BARZANİ HAZIR
Bağdat hükümeti, Erbil’i saf dışı bırakarak doğrudan Türkiye’ye ulaşacak’ Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratı sayesinde, ihracatı günde 400 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan, her gün Bağdat’ın yeni bir yaptırımıyla karşılaşan IKBY lideri Mesud Barzani şartsız bir şekilde diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Erbil’de Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn’ı kabulü sırasında konuşan Barzani, “Kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat’la diyaloga hazırız” dedi.
Bağdat’tan konfederasyon yalanlaması
Irak merkezi hükümeti, çözüm için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine ‘konfederasyon sistemi’ önerdiklerine dair haberlere sert bir şekilde karşı çıktı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, “Bazı medya organları tarafından iddia edildiği gibi, Federal Hükümet sorunların çözümü için konfederasyon önerisinde bulunmamıştır” dedi. Görüşmelerde federal bir ülke olduklarını sürekli vurguladıklarını aktaran Hadisi, konfederasyon söyleminin anayasaya aykırı olduğunu kaydetti. Sözcü ayrıca, hiçbir zaman Erbil’e böyle bir öneride bulunmadıklarını ifade etti.
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