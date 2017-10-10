Erbil’i saf dışı bırakacak onarım

Irak Petrol Bakanı Cebbar El Luaybi’nin, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılarak petrol ihracatının yeniden başlatılması talimatı verdiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘Kerkük petrol boru hattının Selahaddin ve Musul kentlerinden geçerek Türkiye’nin Ceyhan limanına yapılan petrol ihracatının yeniden başlatılacağı’ ifade edildi.

BARZANİ HAZIR

Bağdat hükümeti, Erbil’i saf dışı bırakarak doğrudan Türkiye’ye ulaşacak’ Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratı sayesinde, ihracatı günde 400 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan, her gün Bağdat’ın yeni bir yaptırımıyla karşılaşan IKBY lideri Mesud Barzani şartsız bir şekilde diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Erbil’de Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn’ı kabulü sırasında konuşan Barzani, “Kargaşayı büyütecek hiçbir adım atmayacağız. Şartsız bir şekilde ve güncel bir ajandayla Bağdat’la diyaloga hazırız” dedi.