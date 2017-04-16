Erdoğan’ın zaferi
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘Evet’ dediği tarihi seçimi dış basın yakından takip etti. Uluslararası ajanslar sonuçları AA’dan takip ederken, manşetlerde ‘Erdoğan’ın zaferi ve emeği’ vurgusu ön plana çıktı.
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeyi öngören tarihi referandum sonucu dış basında geniş yer buldu. Oy verme işleminin başladığı ilk saatlerden dünya basının yoğun ilgi gösterdiği anayasa değişikliği oylamasında çıkan yüzde 51,3’lük ‘evet’ sonucu, dünyada ‘Erdoğan’ın zaferi’ başlığıyla manşetlere taşındı. Halk oylamasını takip etmek için 517 yabancı basın mensubu akredite oldu. Ruters, AP ve AFP seçimlerde Anadolu Ajansı’nın verilerini kaynak olarak kullandı.
“ONUNLA 2029’A”
Dış basında ‘evet’ oylarının kazandığı seçimler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi olarak duyuruldu. Latin Amerika merkezli TeleSur ‘Cumhurbaşkanı tarihindeki en önemli başarıyı kazandı’ başlığıyla sonuçları duyururken, İspanyol El Pais ‘evet’ sonucunun Cumhurbaşkanı’nın emekleriyle alındığını vurguladı. İtalyan RaiNews de haberinde ‘Başkanlığa onay geldi. Erdoğan galip’ başlığını kullandı. Rus RT ve İngiliz BBC de “Erdoğan’la 2029’a” yorumunu yaptı.
Yalanları manşetlere taşıdılar
Referandum sürecinde birçok yalana başvuran ve açıkça ‘hayır’ kampanyası düzenleyerek Türk Bakanları konuşturtmama yasağını destekleyen Avrupa basını, hayır kampanyası yürüten CHP, HDP ve FETÖ’nün seçimi meşruiyetsiz göstermek için başvurduğu yalanları da manşetlerine taşıdı. Hollanda gazetesi Telegraaf ‘Usulsüzlükler tartışılıyor’ başlığıyla CHP’nin oyları yeniden saydırtacağını vurgularken, Alman basını da muhalefetin tezviratlarını haberleştirdi.
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