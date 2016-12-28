Rusya'dan flaş açıklama: Esed görevi devredecek
Reuters'e konuşan Rus dışişlerine yakın kaynaklar: Esed bir sonraki seçimde görevi başka bir Suriye alevisine devredecek
Rus kaynaklar, bir sonraki seçime kadar Esed'ın iktadarının kısıtlanacağını ve görev devriyle ilgili henüz İran'ın ikna edilmediğini söyledi
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