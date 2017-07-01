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Esed rejimi "Beyaz Baretliler"e saldırdı

Beşşar Esed rejimi, Hama ilinin kuzey kırsalında bulunan sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine saldırdı.

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Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim, askeri muhaliflerin kontrolündeki Kefer Zita beldesindeki "107" numaralı sivil savunma merkezine öğle saatlerinde topçu saldırısı düzenledi.

Sivil savunma merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğrudan hedef alınan merkezin büyük hasar gördüğü, 2 kurtarma aracının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Hama kırsalı, 4-5 Mayıs'ta Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın imzaladığı muhtırada belirlenen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

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