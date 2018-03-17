Esed rejimi İdlib'e hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 6 yaralı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejime ait savaş uçakları, İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maaretinuman ilçesinde sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü kadın biri çocuk toplam 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı." dedi.

Son bir haftada İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 21 sivil öldü, 51'i yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için "insani ateşkes" uygulanmasını talep etmişti. Gecikmeksizin hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.