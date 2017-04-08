Esed rejimi kendini ele verdi
ABD'nin vurduğu Esad rejiminin hava üssünden gelen bir fotoğraf dikkat çekti. Karede SSCB'den kalma kimyasal silah varillerine çok benzeyen variller görülüyor.
ABD savaş gemileri, İdlib kentine kimyasal silahlarla saldıran uçakların kalktığı Şayrat Hava üssüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda Amerikan ordusunun ilk kez vurduğu Esad rejimine ait 20'ye yakın uçak imha edildi.
ABD: KİMYASAL SİLAH DEPOSUNU VURDUK
Saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığından Albay Jeff Davis, rejime ait kimyasal silah deposunun vurulduğunu açıklamıştı.
RUSYA KENDİNİ ELE VERDİ
Rusya'dan yayın yapan haber sitesi Sputnik, üssün saldırı sonrasında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan bir fotoğraf çok dikkat çekti. Karede SSCB'nin kimyasal silah varillerine benzeyen variller görülüyor.
ESED REJİMİNİN ÜSSÜNDEN ÇEKİLEN FOTOĞRAF:
SSCB REJİMİNE AİT OLDUĞU SÖYLENEN KİMYASAL SİLAH VARİLİ:
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