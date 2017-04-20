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Esed rejimi, Türkmendağı'na top atışlarıyla saldırmaya başladı

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı top atışlarıyla vuruyor.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki köylere roket ve havan mermileriyle saldırı başlattı.

Karaman, Sarraf, Kelez, Sallur ve Yamadi köylerinin yoğun hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Bölgedeki patlama sesleri, Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

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