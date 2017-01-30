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Esed'in komada olduğu iddia edildi

Al Jazeera’nın dünyaca ünlü muhabiri Faisal al-Qassem, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in 'komada veya ağır hasta olduğunu' iddia etti.

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Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.
 
Esed rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esed’iğn 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.
 
Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esed’in sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.
 
Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esed’in komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı. Kaynak: Habertürk

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Feryal uğur30.01.2017 10:45
inşallah Rabbim süründürsün veballeri boynunda can veremesin
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