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Eski Boşnak komutan Oric yeniden yargılanacak

Bosna Hersek Mahkemesi Temyiz Konseyi, eski Boşnak komutan Naser Oric hakkında daha önce verilen beraat kararını bozarak yeniden yargılanmasına hükmetti.

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Bosna Hersek Mahkemesi Temyiz Konseyi, eski Boşnak komutan Naser Oric hakkında daha önce verilen beraat kararını bozarak yeniden yargılanmasına hükmetti.
 
Mahkemeden yapılan açıklamada, Bosna'daki savaşta Sırp sivillere yönelik savaş suçu işledikleri iddiasıyla aynı davada yargılanan Oric ile Sabahudin Muhic hakkında, 9 Ekim 2017'de verilen beraat kararına Savcılığın yaptığı itirazın Temyiz Konseyince haklı bulunduğu kaydedildi.
 
Temyiz Konseyinin daha önce verilen beraat kararını bozduğu ifade edilen açıklamada, Oric ile Muhic'in yeniden yargılanacağı belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca, beraat kararının bozulması ve yeniden yargılanma kararı verilmesinin gerekçesi olarak Bosna Hersek Ceza Kanunu'ndaki bazı hükümlerin ilk davada ihlal edilmesi gösterildi.
 
Bosna'daki savaşta ülkenin doğusundaki Srebrenitsa bölgesinde görev yapan Oric ile eski Boşnak asker Muhic, Sırp esirlere karşı savaş suçu işlemekle suçlanıyor.
 
Ülkedeki Boşnak halk arasında "efsane komutan" olarak da anılan Oric, daha önce Sırpların benzer suçlamaları nedeniyle Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) de yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

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