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Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni: Netanyahu otoritesini kaybetti

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Başbakanlık makamında kalmak için gereken 'ahlaki otoritesini' kaybettiğini söyledi.

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Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi LivniBaşbakan Binyamin Netanyahu'nun, Başbakanlık makamında kalmak için gereken "ahlaki otoritesini" kaybettiğini söyledi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Siyonist Kamp Partisi Milletvekili Livni, Modi'in kentinde düzenlenen kültürel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Başbakan Netanyahu, Başbakanlık makamında kalmak için ahlaki otoritesini kaybetti." ifadesini kullandı.

Haberde Livni'nin "Netanyahu, Amona yerleşim birimi davasında meşru olmayan şeyi meşrulaştırmaya çalıştı. İsrail askeri Elor Azaria davasında da İsrail Savunma Kuvvetleri içinde ahlaki olmayan durumları meşrulaştırmak için uğraştı." dediği aktarıldı.

"Netanyahu, Başbakan mı yoksa 'oligarşi' ya da 'para sahiplerinden' mi karar vermesi gerekir." diyen Livni, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit'e, Netanyahu ile yürütülen mevcut soruşturmada en kısa sürede bir kararın alınması çağrısında bulundu. 

 

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