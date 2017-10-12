Eski Pentagon şefi Perry, olası nükleer savaşın sebeplerini açıkladı

Uluslararası Lüksemburg Forum’da konuşan Perry, “Modern dünyada nükleer felaket tehlikesi katlanarak yükseliyor. Nükleer savaşı kışkırtabilecek sebeplerden biri, insani hata veya ABD ve Rusya’nın sahip olduğu füze uyarı sistemindeki arıza” dedi.

Soğuk savaş döneminde bu türden 3 olayın yaşandığını anlatan Perry, 1979’da ABD ve 1982’de Sovyetler Birliği’nde yaşananları şu sözlerle hatırlattı: “Ekim 1979’de beni bir general aradı ve 200 kıtalararası balistik füzenin birden fırlatıldığını bildirdi ve hemen de bunun büyük olasılıkla hata olduğunu söyledi. Bilgisayar sistemlerimizi kontrol ettik, hepsi normal çalışıyordu. Sonra, operatörün yanlışlıkla eğitim verilerini girdiğini, sistemin de bunu gerçek olarak algıladığı ortaya çıktı. Ancak başkan sayesinde nükleer savaşın önlenmesi mümkün oldu, karar alma süreci 10 dakika aldı. Benzer durum 1982’de Sovyetler Birliği’nde gerçekleşti ve yine felaket önlenebildi."

'İLİŞKİLERİN KÖTÜLEŞMESİNDEN WASHINGTON SORUMLU'

Rusya ve ABD arasındaki mevcut ilişkilerden derin üzüntü duyduğunu söyleyen Perry, ilişkilerin kötüleşmesinden Washington’un sorumlu tutarak bakanlığı zamanında NATO’nun genişlemesine ve ABD’nin Avrupa’ya hava savunma sistemlerini konuşlandırmasına karşı çıktığını kaydetti.

Aynı zamanda Rusya’nın nükleer alanındaki eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getiren Perry, “Rusya, ABD’ye zarar verecek yetenekte olan tek ülke. Nükleer alandaki silah yarışının maliyetlerini unuttuk mu?” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Perry ayrıca nükleer silahın yayılmasıyla ilgili soğuk savaş döneminde olmayan yeni 3 tehdidi de açıkladı: nükleer terör, Hindistan ile Pakistan arasında nükleer savaş imkanı, Kuzey Kore’nin katılımıyla çıkacak nükleer savaş.