Etiyopya’daki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği, başkent Addis Ababa ve çevresinde yaşanan şiddet olayları sonrası Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Etiyopya’nın farklı bölgelerinde ve özellikle başkentte çeşitli protesto gösterileri düzenlenmekte olduğu ve bunların yarın da süreceğinin öğrenildiği kaydedildi.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın kalabalık gruplardan uzak durmaları, müteyakkız olmaları, karayolu ile ülke içinde seyahatten kaçınmaları, zaruri ise ülke içi seyahatlerinde havayolunu tercih etmeleri ve ülke içinde yapacakları zaruri olmayan seyahatleri ertelemeleri, ayrıca Büyükelçiliğimizce yapılacak duyuruları takip etmeleri tavsiye olunur. Addis Ababa'nın bazı semtlerinde de gösteriler bulunduğu cihetle başkentte gidilecek yerin güvenli olduğunu teyid etmeden yola çıkılmaması keza tavsiye olunur."

Karşıt görüşler çatıştı

Ülkedeki muhalif örgütlerden Oromo Kurtuluş Cephesi’nin (OLF) sürgündeki lider kadrosunun yarın ülkeye dönmesi planlanırken, karşılama öncesinde başkent ve çevresinde şiddet olayları baş gösterdi.

Örgütün destekçileri ve karşıtları arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Başbakan Abiy Ahmed, halka şiddetten uzak durmaları çağrısı yaparken, haziran ayında terör örgütü listesinden çıkarılan Eritre merkezli gruba ait yaklaşık bin 500 milisin de yarın Eritre’den Etiyopya’ya geçeceği belirtildi.