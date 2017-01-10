"Exxon Mobil, Tillerson liderliğinde ambargoları deldi" iddiası

USA Today'in, ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) belgelerine dayandırdığı haberine göre, Exxon Mobil, Dışişleri Bakanı adayı Tillerson, CEO olduğu dönemde ABD'nin "Terörü Destekleyen Devletler Listesi"nde yer alan üç ülkeye petrol sattı.

Ekonomik ambargoları deldiği öne sürülen satışlar, Exxon Mobil'in yüzde 50'sine sahip olduğu Avrupalı enerji şirketi Infineum tarafından 2003-2005 yıllarında yapıldı.

Komisyona 2006'da beyan edilen belgeler, Infineum'un söz konusu üç yıl içinde İran'a 53,2 milyon, Suriye'ye 1,1 milyon ve Sudan'a 600 bin dolarlık petrol sattığını gösteriyor.

Exxon Mobil'den yapılan açıklamada ise "Infineum'un Avrupa'da faaliyet gösterdiği ve hiçbir ABD vatandaşının satış işlemlerine müdahil olmadığı" belirterek, satışların ABD'nin ambargosunu ihlal etmediği savunuldu.

Aday gösterilmesinin ardından önceki aylarda Exxon Mobil'den ayrılan Rex Tillerson'ın şirketteki üst düzey yöneticiliği 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. Tillerson, 2001 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı, 2004'te Başkan ve Direktör, 2006'da ise CEO olmuştu.

Exxon Mobil'in ABD'nin kara listesindeki İran, Suriye ve Sudan'a yönelik petrol satışlarının, Tillerson'ın adaylığının ABD Senatosunda onaylanmasını güçleştirebileceği belirtiliyor.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın kabinesine yönelik senato oturumları çarşamba günü başlayacak. Tillerson, bu çerçevede Senato Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenecek oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtlayacak.