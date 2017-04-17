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Facebook canlı yayınında cinayet işledi

ABD'de kız arkadaşı ile tartışan siyahi, 74 yaşındaki bir başka siyahiyi canlı yayında öldürdü.

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ABD'nin Cleveland kentinde kız arkadaşı ile tartışan şahıs, işlediği cinayeti Facebook'tan canlı yayınladı.

Steven Stephens adlı 37 yaşındaki siyahi şahsın işlediği kan donduran cinayet, Hristiyanlıktaki en büyük bayramlardan kabul edilen Paskalya Günü'nde gerçekleşti.

Cleveland polisine göre, 74 yaşındaki Robert Godwin adlı sihayi yol kenarında durduran Stephens, cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak, izini kaybettirdi.

Cleveland halkını sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis, Facebook canlı yayını sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü ifade eden Stephens'in yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Stephens'in kız arkadaşının güvenlik güçleriyle ortak hareket ettiği belirti.

Facebook yetkilileri, sakıncalı olduğu için söz konusu videoyu yayından kaldırdıklarını ve şüpheli ile ilgili bilgileri güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı.

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