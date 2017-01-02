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Fas Kralı 6. Muhammed'den Ortaköy talimatı

Fas Kralı 6. Muhammed'in, Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Fas vatandaşının ülkeye getirilmesi, tedavisi süren 4 kişinin ise her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdiği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türk resmi makamları tarafından teyit edilen bilgilere göre, İstanbul'daki terör saldırısında Fas vatandaşı 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kral 6. Muhammed'in hayatını kaybedenlerin ülkeye getirilmesi, tedavi gören yaralıların ise masraflarının karşılanması için talimat verdiği kaydedildi.

Ankara'da bulunan Fas Büyükelçiliğinde terör saldırısına ilişkin kriz masası oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, burada kurbanların yakınlarına her türlü desteğin sağlanacağı bilgisine yer verildi.

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