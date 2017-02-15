Fed Başkanı ABD Temsilciler Meclisinde Obama'yı savundu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisinde bankanın politikalarını savunarak, "Uyguladığımız politikalar, ekonomiye 16 milyon istihdam kazandırmamızı ve işsizliği yüzde 4,8'e indirmemizi sağladı" dedi.

Yellen, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesinde ülke ekonomisi ve para politikası hakkında sunum yaptı.

Dün Senato'da yaptığı sunumu büyük ölçüde tekrar eden Yellen, ABD ekonomisinin Fed'in hedeflerine çok yakın seyrettiğini vurgulayarak, istihdam ve enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde gelecek toplantılarda faiz artırabileceklerini ifade etti.

Cumhuriyetçi vekillerin, Yellen'i ülke ekonomisi hakkında "pembe bir tablo çizmekle" itham ettiği 3,5 saatlik oturumda, Fed'in 4,5 milyar dolarlık bilançosu sık sık gündeme geldi. Komite Başkanı Cumhuriyetçi Jeb Hensarling, Yellen'e "Fed'in sekiz yıldır sürdürdüğü düşük faiz politikası ve şişkin bilançosunun bizi sağlıklı bir ekonomiye götürdüğüne dair hiçbir kanıt yok" eleştirisinde bulundu.

Yellen, bu eleştiriye, "Uyguladığımız politikalar ekonomiye 16 milyon istihdam kazandırmamızı ve işsizliği yüzde 4,8'e indirmemizi sağladı" diyerek cevap verdi.

Bununla birlikte, Fed'in ABD gayrisafi milli hasılasının yaklaşık dörtte birine tekabül eden 4,5 milyar dolarlık bilançosunu küçültmeye kararlı olduğunu vurgulayan Yellen, şunları kaydetti:

"Genişlemeci para politikasını sıkılaştırmaya başladık ve buna gecelik faiz oranını yükselterek devam etmeyi planlıyoruz. Bilançomuzu küçültmeye kararlıyız ancak iyileşmenin sürmesi açısından bunu kademeli ve intizamlı bir şekilde yapmamızın en iyisi olacağını düşünüyoruz."

Yellen, Obama'yı savundu

Fed Başkanı Yellen, diğer Cumhuriyetçi vekillerin kendisini düşük büyümeye atıfta bulunarak sıkıştırması üzerine, büyüme oranlarının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Buna karşın, büyümenin Fed'in Kongre tarafından belirlenen hedefleri arasında olmadığının altını çizen Yellen, "Kongre ve hükümetin, ABD ekonomisinin büyüme kapasitesini desteklemek için kullanabileceği politika tedbirleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yellen, Cumhuriyetçi üyelerden Andy Barr'ın Barack Obama'nın yüzde 3 büyümeyi yakalayamayan tek ABD başkanı olduğunu anımsatması üzerine, kendisini atayan Obama'yı "ABD'nin büyük bir krizden çıkma başarısını gösterdiğini ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü" anlatarak savundu.

"Şirketlerin yüzde 96'sı kredi erişimlerinden memnun"

Fed Başkanı Yellen, Kongre üyelerinin finansal regülasyonların gevşetilmesine yönelik sorularını da yanıtlarken, 2008 krizinden sonra hayata geçirilen Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bankacılık sistemini daha güçlü ve güvenilir hale getirdiğini belirtti.

Ayrıca, Amerikan bankalarının ticari işletmelere sıkı regülasyonlar nedeniyle kredi vermediği iddialarının doğruyu yansıtmadığına işaret eden Yellen, Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonunun yaptığı araştırmaya göre, ticari işletmelerin yüzde 96'sının kredi erişiminden memnun olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Yellen'in bu yorumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla taban tabana zıt bir tablo çizdi. Trump, önceki günlerde 2010 yılında hayata geçirilen Dodd-Frank Wall Street Reformu’nun yeniden gözden geçirilmesi öngören başkanlık kararnamesini imzalarken, “Dodd-Frank’in birçok bölümünü sileceğiz çünkü açıkçası iyi işletmeleri olan birçok insan ve arkadaşım var ama bankalardan kredi alamıyorlar. Çünkü bankalar onlara Dodd-Frank’in kuralları ve regülasyonları nedeniyle para vermiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Fed Başkanı Yellen, öte yandan, küçük bankalara yönelik zorunlulukların azaltılmasından yana olduğunu belirterek, bu konuda yeni ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile çalışmak istediğini sözlerine ekledi.