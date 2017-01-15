Fetih Hareketi'nden ABD'ye uyarı!

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması barış ve istikrar fırsatlarının kaçırılmasına sebep olacak, bölge ve dünyaya cehennem kapılarını açacaktır." ifadesi kullanıldı.

Fetih Devrim Konseyi üyesi Usame el-Kavasimi de yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs, uluslararası kanunlar ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Filistin devletinin başkentidir. Fetih, Filistin halkı ve tüm özgür insanlar, dinimiz, tarihimiz ve kültürel mirasımıza saldırı niteliği taşıyan bu adımın atılmasına karşı duracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Usame el-Kavasimi, ne pahasına olursa olsun Kudüs'ü ve Filistin topraklarını müdafaa edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump başkanlık seçimi sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.