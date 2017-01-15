Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fetih Hareketi'nden ABD'ye uyarı!

Fetih Hareketi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması halinde bölge ve dünyaya cehennemin kapılarının açılacağı değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması barış ve istikrar fırsatlarının kaçırılmasına sebep olacak, bölge ve dünyaya cehennem kapılarını açacaktır." ifadesi kullanıldı.

Fetih Devrim Konseyi üyesi Usame el-Kavasimi de yaptığı açıklamada, "Doğu Kudüs, uluslararası kanunlar ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Filistin devletinin başkentidir. Fetih, Filistin halkı ve tüm özgür insanlar, dinimiz, tarihimiz ve kültürel mirasımıza saldırı niteliği taşıyan bu adımın atılmasına karşı duracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Usame el-Kavasimi, ne pahasına olursa olsun Kudüs'ü ve Filistin topraklarını müdafaa edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump başkanlık seçimi sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. İsrail'e büyükelçi olarak atandığı duyurulan David Friedman de Trump'ın, İsrail'in başkentinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusundaki sözlerine destek vererek yeni görevinden büyük memnuniyet duyacağını belirtmişti.Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tayland'da üzerinden tren geçen adam ayağa kalkıp yürüdü

Tayland'da üzerinden tren geçen adam ayağa kalkıp yürüdü

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA