FETÖ beslemelerinden korsan devlete destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği sözde bağımsızlık referandumu, en çok ABD’deki FETÖ desteği bilinen senatör ve vekilleri sevindirdi. Teröristbaşı Gülen’den aldıkları himmetlerle lobi faaliyeti yürüten ABD Kongresi üyeleri, referanduma ürkek destek sunan ülkelerinin Barzani’nin korsan devletini tanıması için harekete geçti. Bunlardan biri olan ABD Senatosu’nun azınlık lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, önceki gün yayımladığı bir bildiriyle Başkan Donald Trump’ı IKBY’nin bağımsızlığını tanımaya çağırdı.

BHARARA’NIN PATRONU CHUCK SCHUMER

Washington’ın sonuçlara saygı duyması gerektiğini belirten Schumer, “Tüm dünya IKBY’deki bu tarihi sesi duymalı ve saygı göstermeli. Kürtlerin en kısa zamanda bağımsız bir devletinin olması gerekiyor” dedi. İş adamı Reza Zarrab hakkında tutuklama kararı çıkaran savcı Preet Bharara’yı dönemin ABD Başkanı Barack Obama’ya öneren isim olarak bilinen Schumer, FETÖ’nün hukuk firması ‘Steptoe & Johnson’ üzerinden Gülen’den 2,5 milyon dolar himmet almıştı. Schumer, firari FETÖ’cü Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile şu anda tutuklu bulunan Samanyolu TV’nin eski sahibi Hidayet Karaca için ABD’nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry’ye yazılan mektupta baş imzacıydı.

İSRAİL LOBİCİSİ TRENT FRANKS

ABD’deki İsrail lobisinin en önemli isimlerinden olan ve Kerry’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baskı yaparak FETÖ’yü korumasını isteyen mektubun imzacılarından Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Trent Franks de Barzani için lobi faaliyetine başladı. Kongre’nin IKBY’nin bağımsızlığını tanıması için bir karar tasarısı hazırlayan Franks, ‘Iraklı Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını tanıması çağrısı’ yaptı. BM’nin Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’ne atıf yapılan tasarıda, “Amerika egemen bir devlet olarak bağımsızlığını istediğinde, bize sempati duyan dünya liderleri tarafından destek gördük. Şimdi aynı desteği Barzani’ye vermenin vakti geldi” denildi.

MEKTUP GÖNDEREN ELIOT ENGEL

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nden bir başka lobici, Demokrat Partili Eliot Engel de, Franks’in tasarısına destek verdiğini duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan Engel, Barzani’nin terör örgütü DEAŞ’la mücadele ettiğini öne sürerek “Barzani’den isteğim, referandum sonuçlarına bel bağlayarak güçlü bir Kürdistan devleti kurmak için çaba göstersinler” ifadelerini kullandı. FETÖ’nün yeni kanca attığı vekillerden olan Engel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York ziyareti öncesi örgütün mektubunu ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a iletmişti. FETÖ’nün mektubunda Tillerson’dan ‘Cumhurbaşkanı’nın korumalarının olay çıkarmaması için tedbir alınması’ istenmişti.

İŞARETİ İLKVEREN ROHRABACHER