FETÖ'cü Abdullah Bozkurt İsveç'te kendisine ev vermeyen Türkleri dava etti

Today's Zaman'ın daha önce Ankara temsilciliğini yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Abdullah Bozkurt, İsveç'in başkenti Stockholm'de ev kiralamak isteyince Türk toplumunun tepkisi ile karşılaştı.

FETÖ'CÜYE EV VERMEDİKLERİ İÇİN DAVALIK OLDULAR

Bozkurt, Stockholm'de Türk toplumunun kendisine ev vermek istememesi üzerine Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Stockholm Kadınlar Kolu Başkanı Gülsen Çiğel'i polise şikayet etti. Çiğel, "FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'u bir yakınımın evine kiracı olarak almadığım için beni polise şikayet ederek hakkımda soruşturma açılmasını istemiş." dedi.

İsveç polisine konuya ilişkin bugün ifade verdiğini ve FETÖ'cülerin iç yüzünü anlattığını söyleyen Çiğel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan altı ay önce bir yakınım evini Abdullah Bozkurt kiralamış. Taşınmasına bir hafta kala durumu öğrendim. Taşınmaya karşı çıktım. Yüzüne FETÖ'cü olduğunu ve onun gibi vatan hainine ev veremeyeceğimizi haykırdım. Bunu sosyal medya hesabımdan da İsveç'te yaşayan vatandaşlarımızı uyarmak için paylaştım. Beni, bu sözlerimden dolayı şikayet etmiş. UETD'yi illegal bir örgüt gibi göstermiş. Bunların böyle olmadığını İsveç polisine anlattım.''

"GURBETÇİLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Çiğel, bu gibi şikayetlerle Avrupa'da FETÖ ile mücadele edenlerin sindirilmeye çalışıldığını dile getirerek, ''Asla korkmam ve sinmem. Abdullah Bozkurt'un, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden bir gün önce İsveç'e Türkiye'den kaçarak geldiğini biliyorum." diye konuştu.

"YALANLARI DEŞİFRE OLUNCA BİZİMLE UĞRAŞIYORLAR"

Bozkurt'un İsveç'te Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşu açtığını belirten Çiğel, "Sanki bu kuruluşun arkasında İsveçliler var gibi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yayınladıkları yalan raporlarla FETÖ'nün yapmadığına İsveç kamuoyunu inandırmaya çalışıyor. Biz de bu yalanları deşifre ettiğimiz için bizimle uğraşıyorlar.'' sözlerine yer verdi.