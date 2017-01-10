Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fildişi Sahili Başbakanı Duncan istifa etti

Fildişi Sahili Başbakanı Daniel Kablan Duncan'ın istifa ettiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duncan'ın başbakanlık görevinden istifa ettiği ancak yeni bir başbakan atanana kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

Duncan'ın yeni anayasayla oluşturulması öngörülen devlet başkanı yardımcısı makamına getirileceği iddia ediliyor.

Ülkeyi 1993-1999'de yöneten eski Devlet Başkanı Henri Konan Bedie döneminde başbakanlık görevinde bulunan Duncan, 2011'de mevcut devlet Başkanı Alassane Vattara döneminde Dışişleri Bakanlığına atanmış, 2012'de de Başbakan olmuştu.

Meclis tarafından kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için ülkede 30 Ekim'de referanduma gidilmişti. Referandumda oy verenlerin yüzde 93,42'si yeni anayasaya "evet" demişti. Yeni anayasayla devlet yönetiminde bir senato ve bir devlet başkanı yardımcısı makamı oluşturulması planlanıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Şahin, tatil mesajıyla yine fenomen oldu

Vali Şahin, tatil mesajıyla yine fenomen oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA