Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de 130 mahkum firar etti

Filipinler'in güneyindeki Cotabato bölgesinde yaklaşık 100 silahlı kişi bir hapishaneye saldırarak 130 mahkumun kaçmasını sağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hapishaneye saldıran silahlı kişiler ve hapishane güvenliği arasında yaklaşık iki saatlik bir çatışma yaşanırken, çıkan kargaşada çok sayıda mahkumun kaçtığı belirtildi.
 
Filipinler hükümeti, saldırının Moro İslami Kurtuluş Cephesi adlı örgütten ayrılan militanların kurduğu yeni bir örgüt tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Yerel televizyon kanalı ABS - CBN'ye konuşan hapishane müdürü Peter John Bonggat, "Hapisteki militanları kurtarmak için saldırdılar" dedi.
 
Saldırı günün ilk saatlerinde gerçekleşti.
 
DEAŞ'a biat eden örgütler var
 
Filipinler ordusu ve emniyeti, hem kaçan mahkumların hem de saldırganları yakalamak için operasyonlar başlattı.
 
Filipinler'in güneyinde radikal  gruplar on yılı aşkın süredir saldırılar düzenliyor ve bağımsızlık istediklerini söylüyor.
 
Bölgedeki örgütlerin bir kısmı DEAŞ'a biat ettiklerini de açıklamışlardı.
 
Cotabato'da bulunan Mindanao, Filipinler'deki Müslüman azınlığın anavatanı olarak görülüyor.
 
Ülkede geçen yıl da hapishanelere saldırılar düzenlenmiş ve IŞİD destekçisi örgütler geçen yıl toplamda 23 hükümlünün hapisten kaçmasını sağlamıştı. Kaynak: BBC

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Diriliş Ertuğrul'dan müjde

Bütün hesaplar değişti!

Bütün hesaplar değişti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA