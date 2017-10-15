Filipinler'de 5 balıkçı kaçırıldı

"GMA News"de yer alan haberde, Sulu bölgesine bağlı Simbahan köyü açıklarında 5 balıkçının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Yerel polis, kaçırılan balıkçıların Filipinler vatandaşı olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler güvenlik güçleri, Basilan ve Sulu bölgelerinde örgüt tarafından kaçırılan Endonezyalı, Malezyalı, Vietnamlı ve Filipinli en az 20 kişinin yerini tespit etmek ve bu rehineleri kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.