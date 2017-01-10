Filipinler'de kimliği belirsiz kişiler 8 balıkçıyı öldürdü

Mafya ve uyuşturucu çetelerine karşı savaş ilan eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den üst üste gelen açıklamaların ardından büyük şehirlerdeki polis-mafya çatışmaları hız kazandı. Filipinler'de faili meçhul cinayetlerde artışlar görülmeye başlandı.

Filipin Ordusu yetkililerinin verdiği bilgilere göre açık denizde balıkçılık yapan bir gemi geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Olayda 8 Filipinli balıkçı öldü. Başkent Manila'ya 875 kilometre uzaklıkta bulunan Zamboanga şehrinin açıklarında saldırıya uğrayan gemiye kimlerin neden saldırdığı hakkında bilgi verilmezken, askeri sözcü saldırının kişisel çıkar kavgası nedeniyle olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Filipinler'in güney kesiminde daha önce de saldırı ve adam kaçırma olayları yaşanmıştı. Olaylar Rodrigo Duterte'nin göreve başlamasının ardından ivme kazanmıştı.

Öte yandan Duterte'nin orduyla sorunlar yaşadığını açıkladığı bölgeler için de polisleri kullanma isteği ise ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.