Filipinler’de Ramazan Bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan edildi
Filipin Silahlı Kuvvetleri, terör grubuyla çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde Ramazan Bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan etti.
- DHA
Korgeneral Carlito Galvez, DEAŞ’e bağlı Maute grubuyla mücadelenin devam ettiği Filipinlerin Marawi kentinde, Ramazan bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Galvez, herhangi bir düşman hareketinde ateşkesin kaldırılacağına dair garanti verdi.
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