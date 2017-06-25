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Filipinler’de Ramazan Bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan edildi

Filipin Silahlı Kuvvetleri, terör grubuyla çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde Ramazan Bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan etti.

  • DHA
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Korgeneral Carlito Galvez, DEAŞ’e bağlı Maute grubuyla mücadelenin devam ettiği Filipinlerin Marawi kentinde, Ramazan bayramı nedeniyle 8 saatlik ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Galvez, herhangi bir düşman hareketinde ateşkesin kaldırılacağına dair garanti verdi.

 

 

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