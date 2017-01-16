Filipinler'den Çin'e protesto notası

Filipinler Dışişleri Bakanı Perfecto Yasay, CNN'e yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar üzerine füze ve uçaksavar yerleştirdiği haberleri üzerine Çin'e protesto notası verildiğini belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan bir düşünce kuruluşunun Çin'in tartışmalı adalardaki askeri varlığı üzerine yayımladığı rapora değinen Yasay, "Konuyla ilgili gerekli adımı attık. (Pekin'e) Sözlü notamızı verdik." diye konuştu.

Yasay, Çin ile savaşa giremeyeceklerinin de altını çizerek "Filipinler halkına, bu tür tartışmalı konularda Çin ile karşı karşıya geldiğimizde agresif ve provokatif eylemlerde bulunmayacağımız konusunda teminat vermek isterim." dedi.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı Asya Deniz Şeffaflık İnisiyatifi (AMTI), geçen ay yakın tarihli uydu görüntülerinin bulunduğu bir rapor yayınlamıştı.

Raporda, Çin ordusunun Güney Çin Denizi'nde ileri karakol olarak inşa ettiği yedi adaya takviye uçaksavar silahlar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğinin tespit edildiği belirtilmişti.