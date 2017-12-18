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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: ABD, artık siyonizmi benimsiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. ABD'nin İsrail'den yana tavır aldığı için artık şeffaf bir ara bulucu olmadığını vurgulayan Abbas, 'ABD, artık siyonizmi benimsiyor.' ifadesini kullandı.

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Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetimi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, söz konusu örgütlerin listesinin daha sonra açıklanacağını söyledi.

Filistin'in tüm uluslararası örgütlerde yer alması için bundan sonra da her hafta 22 veya 26 anlaşma ile sözleşmeyi imzalayacaklarını aktaran Abbas, bu konuda bir komite oluşturacaklarını da dile getirdi.

TAM ÜYE OLANA KADAR...

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı karşısında siyasi ve diplomatik adımlar atacaklarına dikkati çekerken, "Birleşmiş Milletler'de tam üyelik hakkını elde edinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin İsrail'den yana tavır aldığı için artık şeffaf bir ara bulucu olmadığını vurgulayan Abbas, "ABD, artık siyonizmi benimsiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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