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Filistin, İsrail'in "medya kurumlarını hedef almasına" tepki gösterdi

Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Batı Şeria'da 3 medya şirketi ile bir basımevini kapatmasına tepki gösterdi.

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Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Filistin şehirlerine girerek, asılsız gerekçelerle medya şirketlerini basıp uluslararası kanunları açıkça ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahmud, bu uygulamaların barışı kabul etmeyen işgalci mantığın bir parçası olduğunu vurgulayarak, İsrail'in söz konusu ihlallerle bölgede devam eden gerginliğe son vermek istemediğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

İsrail'in medya kurumlarını hedef almasındaki asıl maksadı "ihlallerinin dünyaya duyurulmasını engellemek" şeklinde değerlendiren Mahmud, uluslararası topluma da Filistin topraklarında kanunsuz uygulamalarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, bu sabah Er-Ramuni Basımevi, Palmedia, TransMedia ve RamSat şirketlerine baskın düzenleyerek, içerideki ekipmanlara el koymuş ve 6 ay süreyle kapatılacaklarını içeren tebligatları kapılarına asmıştı.

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