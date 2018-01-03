Filistin'den Trump'a cevap: Bize şantaj yapamayacaklar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e yapılan yardımları kesme tehdidine Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi yanıt verdi. Aşravi 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Washington'ın Filistin yönetimine yıllık 300 milyon dolardan fazla yaptığı ekonomik yardımı kesebileceği yönündeki açıklamasına Filistin'den yanıt geldi.
'TRUMP BARIŞ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK ARAYIŞIMIZI SABOTE ETTİ'
Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi yaptığı açıklamada 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti" dedi.
'KENDİ SORUMSUZ EYLEMLERİNİN SONUÇLARI İÇİN FİLİSTİN'İ SUÇLAMAYA CÜRET EDİYOR'
Aşravi açıklamasının devamında " Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı.(Sputniknews)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.