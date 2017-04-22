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Filistinli tutuklulara köpekli taciz

İsrail güçlerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde açlık grevinde bulunan Filistinli tutukluların odalarına girerek köpeklerle taciz ettiği bildirildi.

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Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin geçen pazartesi gününden bu yana açlık grevinde bulunan tutuklulara yönelik büyük bir taciz ve teftiş kampanyası başlattığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne bağlı "Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi" üyesi Emani Serahine ise İsrail hapishanelerinden gelen mesajların, tutukluların cuma sabahından bu yana büyük bir baskıya maruz kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Serahine, teftişlerin polis köpekleri kullanılarak saatte 4 defa yapıldığını aktardı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

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