Finlandiya'da ressam ayının sergisi açıldı

Helsinki'deki Rupla Sanat Galerisi, alışılmadık ‘türden' bir ressamın sergisi için kapılarını ziyaretçilere açtı.

Basına daha önce resim yapan ayı olarak yansıyan 17 yaşındaki ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki ayı Juuso'nun sergisi açıldı.

Sergide Juuso'nun fırça gibi kullandığı pençe ve kürküyle yaptığı çok sayıda tablo yer alıyor.

​‘Sanatçı' ülkenin kuzeyindeki Kuusamo hayvan merkezinde kış uykusuna yatması nedeniyle sergide bulunamasa da tabloların bazıları üzerinde bulunan tüyleri ile ziyaretçilere kendinden bir ‘parça' sunabildi.

Öte yandan Juuso, yaptığı eserlerle ayı ailesinin diğer üyelerine de katkıda bulundu.

​Sergide satılan 15 tablodan elde edilen yaklaşık 9 bin dolarlık gelir, ayıların konu alındığı bir belgeselin yapımında kullanılacak.

Kaynak:sputnik