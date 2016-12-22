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Fýrat Kalkaný'na ABD sabotajý

Rakka operasyonunu bahara erteleyen ABD, DEAÞ'ýn El Bab'a, PKK'nýn Suriye kolu YPG'nin de Münbiç'e yýðýnak yapmasýnýn önünü açtý.

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TSK ve ÖSO, El Bab operasyonunda sona geldi. Krtik önemdeki hakim tepe ele geçirildi. Ancak askeri koynaklar, kasabadaki direniþin ABD'nin Rakka hamlesi yüzünden beklenenden daha fazla olduðuna dikkat çekiyor. Ertelenen operasyon yüzünden DEAÞ, Rakka'daki güçlerini El Bab'a yýðdý, YPG'de "fýrsat bu fýrsat" diyerek Türkiye'nin bir sonraki hedefi Münbiç'e takviye güçler göndermeye baþladý.

ÞÝDDETLi ÇATIÞMALAR

Bölgedeki geliþmelerle ilgili açýklama yapan TSK, El Bab'da þiddetli çatýþmalarýn devam ettiði belirtti. Akþam'ýn haberine göre; ÖSO ve TSK'nýn El Bab'ýn giriþindeki en kritik hakim tepeyi ele geçirdiði öðrenilirken, askeri kaynaklar bu tepenin ele geçirilmesiyle El Bab'ýn alýnmasýnýn an meselesi olduðunu kaydetti.

TSK'dan yapýlan açýklamada harekat kapsamýnda Türk Hava Kuvvetlerine ait savaþ uçaklarýnca yapýlan hava taarruzlarý sonucunda 67 DEAÞ hedefinin vurularak imha edildiði bildirildi.  Açýlan ateþler ve meydana gelen çatýþmalar sonucunda da 138 DEAÞ teröristin etkisiz hale getirildiði ifade edildi.  Çok sayýda teröristin yaralý olduðu ve bulunduklarý alanlardan tahliyelerinin, yoðun ateþ altýnda olmalarý nedeniyle gerçekleþtirilemediði de telsiz konuþmalarýndan öðrenildiði belirtildi.

8 silahlý DEAÞ aracýna imha!

TSK, bölgedeki topçu birlikleri ve diðer ateþ destek vasýtalarýyla, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAÞ'a ait hedeflerin yoðun þekilde vurulduðunu kaydederek þu açýklamayý yaptý:  Son alýnan bilgiler ýþýðýnda,  üç adet ZSU-23 silah monteli pikap, iki adet DOÇKA monteli pikap, üç adet aðýr makinalý tüfek monteli pikap imha edilmiþtir. Hava Kuvvetlerimize ait savaþ uçaklarýnca yapýlan hava taarruzlarý ve yine topçu birliklerimizce açýlan ateþler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barýnma alaný vurularak imha edildi."

Hizbullah, ABD silahlarý kullanmýþ

Haaretz gazetesinin haberine göre, isminin açýklanmasýný istemeyen üst düzey bir Ýsrailli askeri yetkili Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantýda, ABD tarafýndan saðlanan silahlarýn Hizbullah tarafýndan Suriye'de kullanýldýðýný ispatlayan delilleri Amerikan yönetimine sunduklarýný söyledi. Ýsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapýmý silahlarý kullanýrken çekilmiþ fotoðraflarýný da içerdiðini" belirtti.

OPERASYONA ABD SABOTAJI

El Bab'ýn giriþindeki hakim tepeyi ele geçiren ÖSO ve TSK, DEAÞ'lý teröristlerin yoðun direniþiyle karþýlaþtý. Askeri kaynaklar ABD'nin Rakka operasyonunu erteleyerek DEAÞ'ýn El Bab'a terörist yýðmasýna neden olduðunu belirtti. El Bab operasyonuyla ilgili AKÞAM'a deðerlendirmelerde bulunan askeri kaynaklar "ABD Rakka operasyonunu bilerek erteledi. Böylece DEAÞ militanlarýnýn bir bölümünü El-Bab'a kaydýrdý" dedi. Askeri kaynaklar, ABD'nin sabotajýna ve YPG'nin Münbinç taktiðine raðmen operayonunu havadan ve topçu destekleri ile kararlýlýkla sürdüðünü belirterek, "El Bab operaysonu hakim tepenin ele geçirilmesiyle tamamlanmak üzere" diye konuþtu.

5 bin kilometrelik alan temizlenecek

Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, 11. Ýslam Enformasyon Bakanlarý Konferansý için gittiði Suudi Arabistan'ýn Cidde þehrinde konuþtu.  Türkiye'nin El Bab operasyonunu baþarýyla sonuçlandýracaðýný vurgulayan Kurtulmuþ "Arkasýndan daha evvel söz verildiði gibi Membiç'teki PYD unsurlarýnýn da o bölgeden uzaklaþtýrýlmasý saðlanacaktýr. Böylece 5 bin kilometreye yakýn bir alanýn hiç bir terör örgütünün orada bulunmayacak, Türkiye'ye tehdit oluþturmayacak þekilde temizlenmesi saðlanacak ve inþallah operasyon en kýsa süre içerisinde bitirilecektir" diye konuþtu.

14 MEHMETÇÝK ÞEHÝT DÜÞTÜ

TSK'nýn Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda El-Bab bölgesinde yürüttüðü operasyonlar sýrasýnda DEAÞ tarafýndan dün 4 ayrý saldýrý düzenlendi. Bombalý araçlarla yapýlan intihar salýrýlarý ve çatýþmalarda 14 asker þehit oldu. 33 asker de yaralandý.  

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s.ö22.12.2016 20:33
ABD sýnýrlarý zorluyorsun artýk
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enver þatýr22.12.2016 12:01
bu ABD nin yaptýklarý yetti artýk. tavrýmýzý açýkça ortaya koymamýz gerekmez mi?
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ado22.12.2016 10:41
türk askerinin gücünü bütün dünya biliyor bu terör örgütlerini kullanýyorlar þehit vermemize raðman bu bölgeleri ele geçirmemiz lazým ki bir daha terörle uðraþmayalým o insanlar bizim insanlarýmýz türkiyede eyitim iyi olduðu sürece iç karýþýklýk çýkmaz birde insanlarýmýz bilinçli krediyle ev almýþ araba almýþ kolay kolay iç karýþýklýða meydan vermez
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Esa22.12.2016 08:32
Herþey bu þeytan ABD ve onun Abisi Ýngiltere dir
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