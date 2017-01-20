First Lady Kennedy'nin izinden gitti
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde Melania Trump mavi elbisesiyle Nation Mall'da boy gösterdi.
ABD seçimlerinden galip çıkan Donal Trump'ın yemin töreni öncesinde, Melania Trump'ın modacısı kim olacak, sorusu bir krize dönüşmüştü.
İtalya'nın dünyaca ünlü ismi Giorgia Armani'nin tasarımını yapmayı kabul ettiği First Lady mavi elbisesi ile törende tüm dikkatleri üzerine topladı.
Trump'ın elbisesi, Jacqueline Kennedy'nin 1961 yılında yemin töreninde giydiği kıyafete benzetildi.
#Inauguration Day style: @MELANIATRUMP mirrors Jackie Kennedy in @RalphLauren ensemble https://t.co/WUSgU4ttQP pic.twitter.com/2NaiE0f3W2— TODAY (@TODAYshow) 20 Ocak 2017
Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i— TODAY (@TODAYshow) 20 Ocak 2017
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