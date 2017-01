First Lady Kennedy'nin izinden gitti

ABD seçimlerinden galip çıkan Donal Trump'ın yemin töreni öncesinde, Melania Trump'ın modacısı kim olacak, sorusu bir krize dönüşmüştü.

İtalya'nın dünyaca ünlü ismi Giorgia Armani'nin tasarımını yapmayı kabul ettiği First Lady mavi elbisesi ile törende tüm dikkatleri üzerine topladı.

Trump'ın elbisesi, Jacqueline Kennedy'nin 1961 yılında yemin töreninde giydiği kıyafete benzetildi.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i