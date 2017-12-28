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Fırtına uçağı havalimanından sürükledi, binaya çarptı!

Malta'da apronda duran bir yolcu uçağı hareket etti, kayarak havalimanı dışındaki bir binaya daldı.

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Malta'da bir uçak, uluslararası havalimanında aprondan çıkarak yakınlardaki bir binaya çarptı.

Dassault Falcon 7X özel jet, aprondan hareket etti ve daha sonra kayarak bir yolu geçti. Ardından bir inşaat firmasına ait ofise daldı.

Reuters haber ajansının servis ettiği karelerde, uçağın burnunun binanın içine girdiği görülüyor.

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