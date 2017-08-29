Fitch, Katar'ın kredi notunu düşürdü

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Katar'a yönelik negatif izlemenin kredi notunun "AA" dan "AA-"ya indirilmesiyle sonuçlandığı bildirildi.

Not indirim kararına, Katar'ın bazı komşuları tarafından bir süredir siyasi ve lojistik izolasyona tabi tutulmasını gerekçe gösteren kuruluş analistleri, krizin kısa vadede çözülmesinin mümkün görünmediği öngörüsünde bulundu. Bu nedenle, ülkenin not görünümün negatif olarak belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki bir grup ülke, Katar'a yönelik ablukalarını sürdürüyor. Bu ülkelerin Katar ile olan hava, kara ve deniz sınırlarının çoğu kapalı kalmaya devam ediyor. Uluslararası arabuluculuk çabaları halen devam etmekte olsa da önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Bize göre, Katar ve abluka uygulayan ülkeler arasındaki pazarlık pozisyonları hala birbirine çok uzak."

Açıklamada, petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında önemli bir aksama yaşanmamasının olumlu değerlendirilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu bazı Arap ülkeleriyle yaşadığı kriz nedeniyle 12 Haziran'da negatif izlemeye almıştı.

Borç batağındaki Yunanistan'ın kredi notunu yükseltmişti

Fitch Ratings 10 gün önce Yunanistan'ın kredi notunun "CCC" seviyesinden "B-" seviyesine yükseltiltmişti

Yüzde 5 büyüyen Türkiye’ye durağan not

Dünyadaki krize rağmen yüzde 5'lik gibi bir rekor büyüme gösteren Türkiye'nin kredi notunu durağan olarak teyit etmişti.