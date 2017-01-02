Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gittiği bildirildi.
- AA
Irak Başbakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin ele alınacağı belirtildi.
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile de görüşmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın daha sonra Erbil'e geçeceği kaydedildi.
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