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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Irak'ta

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gittiği bildirildi.

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Irak Başbakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin ele alınacağı belirtildi.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile de görüşmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın daha sonra Erbil'e geçeceği kaydedildi.

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