Macron: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Macron ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan önce Fransa ile Irak arasında yüksek öğrenim ve bilim araştırmaları alanlarında iş birliğini güçlendirecek protokol imzalandı. İmzalar Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Irak Yükseköğretim Bakanı Abdulrezzak Abdulcelil el İsa tarafından atıldı.

Macron, konuşmasında İbadi'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, ülkesinin zor bir dönem geçirmesine rağmen buraya geldiği için İbadi'ye teşekkür ettiğini belirtti.

İki ülke arasında daha önce birçok alanda iş birliği yapıldığını ifade eden Macron, ilişkilerin yeni bir boyut kazandığına dikkati çekerek, "Bundan sonra artık ortağız ve bugün ikili ilişkiler açısından yeni bir sayfa açmamız lazım." dedi.

Macron, İbadi ile değindikleri önemli konulardan birinin terörle mücadele olduğuna işaret ederek, "Fransa, terörle mücadele etmek için sonuna kadar ve gerektiği kadar Irak'ta bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak'ın bütün sorunlarını çözebilmesi için Fransa'nın desteğinin devam edeceğini vurgulayan Macron, "Irak'ın istikrarı için Suriye'nin istikrarı gereklidir." şeklinde konuştu.

Macron, Fransa ile Irak arasında aynı zamanda ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artıracaklarını ve bu konuda bir takvim belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, "(Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum) Referandumdan önce ve sonra söylediğim gibi Irak'ın toprak bütünlüğünü ve güçlü bir Irak devleti istiyoruz. Gelecek hafta ve aylarda Irak'ın bütünlüğü adına bir diyaloğun oluşması gerekiyor ve Kürtlerin hukuki hakları anayasal çerçevede verilmelidir." dedi.

Fransa'nın Kuzey Irak'taki referandumla ilgili sorunları çözmek için katkıda bulunmaya hazır olduğunu anlatan Macron, hedefin Irak'ta barışı sağlamak olduğunu belirtti.

Macron, Fransa'nın Irak'a 430 milyon avro borç verdiğini hatırlatarak, bunun için öğleden sonra gerekli imzaların atılacağını duyurdu.

"Kimse federal yetkiyi ihlal edemez"

Irak Başbakanı İbadi ise konuşmasında, terörle ve DEAŞ'la mücadeleye devam edeceklerine dikkati çekerek, Fransa'nın bu konuda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İbadi, IKBY gayrimeşru referandumun neden olduğu gerginliğe rağmen, Irak’ın DEAŞ’la mücadelesinin zayıflamaması için peşmergelerin Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

DEAŞ’ın son kalelerinin ele geçirildiğine işaret eden İbadi, “Irak güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma istemiyoruz. Federal yapı üstünlüğünü korumalıdır. Kimse federal yetkiyi ihlal edemez.” dedi.

İbadi, ülkede yeni gerginliklerin oluşmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.