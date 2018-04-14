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Fransa, füzelerin ilk fırlatma anını yayınladı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı emri vermesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’yi hava harekatıyla vurdu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise, sosyal medya hesabından Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.

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