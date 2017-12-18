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Fransa İçişleri Bakanından "sığınmacı' açıklaması

Fransa İçişleri Bakanı Collomb, ülkeye yasa dışı yollardan gelen sığınmacıların sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

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Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Fransa'daki sığınmacıların durumuna ilişkin RTL radyosunun sorularını yanıtladı. 
 
Fransa'ya her yıl 95 bin iltica talebinde bulunulduğunu ifade eden Collomb, ülkeye her gelen sığınmacıyı kabul etmeseler bile onlara iyi imkanlar sağlamayacaklarını belirtti.
 
"Öncelik savaştan kaçan sığınmacılar"
 
Collomb, yasa dışı konumundaki sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyerek, önceliklilerinin savaştan kaçan sığınmacılar olduğunu dile getirdi.
 
Öte yandan Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, bugün katıldığı France Inter radyosunundaki yayında, ülkede temel haklar açısından net bir gerileme olduğunu kaydetmişti.

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