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Fransa seçimlerinde dolu zarf skandalı

Fransa'da seçmenlerin seçtikleri adayın isminin bulunduğu pusulayı koydukları oy zarflarının önceden doldurulmuş olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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  Paris'in 15. Bölgesinde oy kullanmaya giden seçmenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Boş olması gereken ve seçtikleri adayın isminin bulunduğu pusulayı koydukları oy zarfları önceden birileri tarafından doldurulmuş çıktı. Sosyal medyadan şikayetlerini dile geçiren 15. Bölge seçmenleri "zarfımıza Fillon oyu konulduğunu hayretler içinde keşfettik" paylaşımı yaptı. CNews'ten Julien Neny de sebebini sandık görevlilerine sorduğunu fakat bir açıklama getirilemediğini ifade etti.
 
  Öte yandan, bir zarfta iki farklı pusula oyu geçersiz kılarken, aynı iki oy pusulası ise geçerli sayılıyor.

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